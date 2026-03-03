Un cantante dell’Alto Casertano, Gianluca Cassella, ha salito il palco del PalaFiori durante la manifestazione Casa Sanremo. La serata ha visto la partecipazione di diversi artisti, tra cui Cassella, che ha esibito il proprio brano davanti al pubblico presente. La manifestazione, la più importante nel panorama musicale italiano, si svolge in questa settimana e attira numerosi spettatori e professionisti del settore.

Anche un po’ dell’Alto Casertano, al confine col Sannio, tra le luci e l’atmosfera vibrante della settimana più attesa della musica italiana. Gianluca Cassella, cantautore e musicista originario di Gioia Sannitica, si è esibito a Casa Sanremo durante la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Cassella, 40 anni, è salito sul palco del PalaFiori prendendo parte al format ‘Live Box’, spazio che negli anni ha dato visibilità a numerosi talenti emergenti e artisti in ascesa. Ha presentato al pubblico e alla giuria il suo brano inedito, “È questo amore”, una composizione che ha superato con successo il processo di selezione previsto dall’organizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Casa Sanremo, il cantante Gianluca Cassella sul palco del PalaFiori

