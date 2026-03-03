victor wembanyama e derrick white premiati come migliori difensori del mese in nba

Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs e Derrick White dei Boston Celtics sono stati nominati migliori difensori del mese in NBA per febbraio. La lega ha annunciato i premi ufficiali, assegnati rispettivamente alla conferma del ruolo di Wembanyama come uno dei difensori più efficaci della Western Conference e alla prestazione di White in Eastern Conference. I due giocatori hanno ricevuto il riconoscimento per le loro prestazioni difensive nel mese appena concluso.

Nel mese considerato, Victor Wembanyama ha guidato la NBA nelle stoppate medie con 3,5 stoppate a partita, contribuendo a un periodo particolarmente incisivo per i San Antonio Spurs. Le sue letture difensive, il tempismo e la lunghezza hanno amplificato l’impatto della squadra in diverse situazioni, rafforzando la presenza difensiva dell’unità in campo. All’Est, Derrick White è risultato terzo nella Eastern Conference per media stoppate con 1,7 stoppate a partita, e si è imposto come primo NBA per tiri contestati. Il rendimento difensivo dell’esterno ha rappresentato una componente chiave per l’organizzazione dei Celtics nel periodo di riferimento, offrendo solidità nelle rotazioni e nelle chiusure sui palloni avversari. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

