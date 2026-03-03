Viareggio Women’s Cup | partite e convocazioni della Rappresentativa Femminile per la Coppa Carnevale

La Rappresentativa Femminile ha annunciato le convocazioni e il programma delle partite per la partecipazione alla Viareggio Women’s Cup, in occasione della Coppa Carnevale. La squadra si prepara alle gare ufficiali con un elenco di calciatrici selezionate e un calendario di incontri che si svolgeranno nel corso dell’evento. La competizione si svolge nel contesto della manifestazione dedicata al torneo internazionale femminile.

È stata ufficialmente annunciata la programmazione della 76esima edizione della Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili di calcio più rinomati al mondo. La competizione, che si svolgerà dal 9 al 23 marzo 2026, si preannuncia ricca di emozioni con squadre da ogni angolo del pianeta pronte a sfidarsi per la coppa. L'evento, che ha dato visibilità a numerosi talenti del calcio internazionale, rappresenta un'opportunità imperdibile per le giovani promesse. In parallelo, dall'8 al 12 marzo 2026, avrà luogo la settima edizione della Viareggio Women's Cup.

A marzo torna la Viareggio Women’s Cup: ecco quando giocherà il Milan Femminile PrimaveraCon la primavera alle porte si avvicina anche il noto torneo internazionale "Viareggio Women's Cup", in programma dal 9 al 12 marzo.

Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie dArezzo, 2 marzo 2026 – Asd Terranuova Traiana: Fantoni convocato alla Viareggio cup con la rappresentativa serie d.

Viareggio Cup, si parte: calendari e curiosità della 76ª edizioneScopri il calendario ufficiale della 76ª Viareggio Cup (9-23 marzo 2026). Tutti i gironi, le sfide della Rappresentativa Serie D e le date della fase finale ... gazzettaregionale.it

76ª Viareggio Cup: premi a Baldini e alla memoria di CommissoLa Viareggio Cup rende omaggio a Rocco Commisso, patron della Fiorentina scomparso a gennaio, cui sarà dedicato il 42° premio Torquato Bresciani. La notizia è stata annunciata questa mattina, durant ... nove.firenze.it

