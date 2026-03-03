Via l’amianto dal tetto della bocciofila

Lavori di riqualificazione degli impianti sportivi e dell’area verde sotto Villa Fermani sono in corso. Attualmente, il cantiere si concentra sulla rimozione dell’amianto dal tetto della bocciofila comunale, un intervento che mira a migliorare le condizioni dell’edificio. La procedura coinvolge la bonifica e la sicurezza dell’area interessata dai lavori.

Procede la riqualificazione degli impianti sportivi e dell'area verde sottostante a Villa Fermani. Ora il focus del cantiere riguarda il tetto della bocciofila comunale e la rimozione dell'amianto. Il progetto prevede anche la sostituzione di vecchi corpi illuminanti con nuove lampade a led e proseguirà con la sistemazione degli spogliatoi del tennis e la costruzione di due campi da padel. I lavori stanno andando avanti e sono finanziati con 974.000 euro derivanti dall'ordinanza 86 del 2023 de commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Prossimamente verrà allestito il cantiere per la realizzazione di una nuova infrastruttura verde a valle degli impianti sportivi, intervento che supera i 350.

Centrale del Latte, via l’amianto dal tettoUn passo importante per la risoluzione di un problema annoso a Torrette, quello riguardante l’amianto alla Centrale del Latte.

Si butta sui binari della ferrovia delle Olimpiadi dal tetto della galleria: grave 37enneVarenna (Lecco), 5 febbraio 2026 – Si è lanciato sui binari dal tetto della galleria.

