Via in prestito per un anno il Milan pronto a rinunciare al giovane talento

Il Milan ha deciso di mettere in prestito per un anno un giovane talento, mentre la squadra ha ottenuto una vittoria sul campo della Cremonese con le reti di Pavlovic e Leao. La vittoria ha portato i rossoneri a lottare per un posto in Champions League e li ha preparati ad affrontare l’Inter nel secondo derby stagionale.

La dirigenza sa che la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri andrà rinforzata e allungata con il club meneghino che, prima di acquistare, dovrà capire quali calciatori potranno fare ancora parte del progetto. La sensazione è che alcuni giovani possano salutare in prestito durante la prossima estate con David Odogu che potrebbe essere tra questi. Il giovane centrale tedesco non ha trovato spazio alla corte di Allegri in questa stagione con il classe 2006 che dovrebbe lasciare Milanello per un anno andando a giocare con maggiore continuità in prestito. La volontà del Milan sembra essere quella di cedere il giocatore in prestito in Serie A per poterne valutare da vicino il processo di crescita. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Via in prestito per un anno, il Milan pronto a rinunciare al giovane talento Chi è il giovane talento del Milan pronto a brillare in prima squadra con AllegriIl Milan continua a valorizzare il vivaio e a puntare su promesse che possono crescere rapidamente in prima squadra, confermando una linea di... Milan, Tare in pressing sul giovane talento della Ligue 1: pronto il colpo da 25 milioniIl direttore sportivo del Milan, Igli Tare, nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per un giovane della Ligue 1. Aggiornamenti e notizie su Via in prestito per un anno, il Milan... Temi più discussi: Ue, 'lavoriamo attivamente per il via libera al prestito Safe all'Ungheria'; La Biblioteca celebra la Giornata internazionale della donna con l’esposizione di Dvd Ribelli. Libere. Indomite; Ucraina, von der Leyen rassicura Zelensky sul prestito da 90 miliardi (e avverte Orbán); Vertici Ue: Prima rata del prestito all'Ucraina il prima possibile. Leoni ritorna in Serie A: via libera del Liverpool al prestitoLeoni potrebbe ritornare in Serie A già la prossima estate per giocare con continuità. E una big è pronta a puntare su di lui ... calciomercatonews.com Museo etrusco trasloca in Germania. Via libera al prestito di 45 opereVOLTERRAIl museo etrusco Guarnacci si prepara a varcare i confini nazionali per una prestigiosa trasferta in Germania, portando con sé un pezzo significativo della storia antica del territorio. La Giu ... lanazione.it Firenze, caos in consiglio comunale. Consigliere leghista portato via dai vigili urbani - facebook.com facebook Tentata truffa dello specchietto ad Ancona, foglio di via per tre anni per una coppia. Misura del Questore. Raggiro era stato sventato da Polizia Locale e Squadra Mobile #ANSA x.com