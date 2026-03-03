Da mesi, via Galcianese è parzialmente chiusa a causa di lavori in corso, causando ingenti perdite alle attività commerciali della zona. La chiusura limita l’accesso e il parcheggio, riducendo drasticamente il flusso di clienti e passanti. Secondo i commercianti, ogni giorno si perdono circa 800 euro di entrate, mentre la situazione resta irrisolta. La strada continua a rimanere chiusa senza una data di riapertura.

"La strada è chiusa da mesi, di fatto. Si tratta di una chiusura parziale, è vero, ma devastante per le attività commerciali: non ci sono possibilità di parcheggio e di conseguenza il numero di passanti e di clienti si è ridotto considerevolmente. Per quanto ci riguarda, ogni giorno di cantiere ci causa una rimessa di 800 euro. E’ evidente che, di questo passo, tante attività rischieranno seriamente la chiusura, qualora questo assetto dovesse protrarsi ulteriormente". Mauro Faggi, dirigente di Buralli, ha così posto l’accento sulla situazione in cui si trova il "Novantatrebi" di via Galcianese, l’ultimo dei locali inaugurati in città dal gruppo di origini lucchesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Via Galcianese, i lavori infiniti: "Ogni giorno perdiamo 800 euro"

