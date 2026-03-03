Via Fermi a Curno pochi disagi con la nuova viabilità | Adesso più cartelli

Lunedì 2 marzo, via Fermi a Curno è stata chiusa al traffico per i lavori di raddoppio della strada. La nuova viabilità ha portato alcuni disagi, ma le due bretelle funzionano bene. Tuttavia, sono stati segnalati alcuni veicoli che circolano in contromano. Sono stati installati più cartelli per indicare le nuove indicazioni stradali.

TRAFFICO. È scattata lunedì 2 marzo la chiusura della strada per i lavori del raddoppio. Bene le due bretelle, anche se c'è chi va contromano. Il sindaco: «Niente intoppi, ma prudenza». Debutta senza particolari problemi la nuova viabilità connessa ai lavori del raddoppio ferroviario a Curno. Il primo giorno di apertura delle due bretelle per entrare e uscire dal paese scavalcando il cantiere di via Fermi, che da lunedì 2 marzo è chiusa al traffico (lo sarà fino al 9 agosto), «è andato bene», dice il Comune. Nella consapevolezza però che da qui ai prossimi mesi non sarà sempre tutto rose e fiori. «Le bretelle sembra stiano funzionando – afferma il sindaco Andrea Saccogna –.