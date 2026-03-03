Via dall' Italia ora Canberra ci aiuti

La disputa sulla famiglia del bosco ha portato a una richiesta ufficiale di aiuto da parte dell’Italia all’Australia. La tensione tra i due paesi cresce a causa di questa controversia, che ha attirato l’attenzione internazionale. I rappresentanti italiani hanno chiesto assistenza a Canberra, preoccupati per le implicazioni della vicenda. La questione si sta sviluppando in un clima di crescente attenzione politica e diplomatica.

La querelle sulla famiglia del bosco rischia di far scoppiare una crisi diplomatica tra Italia e Australia. «Il governo australiano ci faccia tornare a casa» ha detto l'altra sera Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini a cui il tribunale dei minori dell'Aquila ha sospeso la capacità genitoriale assieme al papà, il britannico Nathan Trevallion, per colpa delle cattive condizioni igienico-sanitarie in cui vivrebbero i bambini, privi anche secondo i giudici di una istruzione adeguata e oggi ospitati in una casa famiglia a Vasto da oltre tre mesi. L'appello al premier australiano Anthony Albanese è rimbalzato sul... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Via dall'Italia, ora Canberra ci aiutiLa querelle sulla famiglia del bosco rischia di far scoppiare una crisi diplomatica tra Italia e Australia. «Il governo australiano ci faccia tornare a casa» ha detto l'altra sera Catherine Birmingham ... ilgiornale.it

Famiglia nel bosco via dall’Italia: Troppi compromessi, ora bastaDel caso legato alla famiglia nel bosco di Chieti se ne parla anche in Australia. Uno dei principali programmi tv del Paese ha deciso di portare alla luce la questione di cui tanto si parla in Italia. affaritaliani.it

