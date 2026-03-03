Via Costellazioni il nuovo piano | Palazzo solo per famiglie sfrattate I rifugiati andanno altrove Vigileremo sulla sicurezza dell’area

Nella zona di via Costellazioni è in corso un nuovo piano che prevede l’assegnazione di un palazzo esclusivamente alle famiglie sfrattate, mentre i rifugiati saranno indirizzati altrove. Le autorità hanno annunciato che controlleranno attentamente la sicurezza dell’area, e si spera che questa operazione di acquisto dell’immobile possa portare a una gestione diversa della situazione abitativa.

"Mi auguro che l’operazione di acquisto dell’immobile di via Costellazioni da parte della cooperativa L’Angolo possa diventare un’opportunità di riqualificazione dello stabile e della zona circostante, oltre che un’opportunità per diverse famiglie residenti a Modena di trovare una collocazione dignitosa e adeguata, seppur temporanea, per crescere i loro figli". Lo ha spiegato la vicesindaca e assessora alla Francesca Maletti rispondendo a un’interrogazione dedicata all’acquisizione da parte della cooperativa l’Angolo dell’immobile di via Costellazioni 170, presentata da Piergiulio Giacobazzi, di Forza Italia. "La cooperativa L’Angolo – ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Costellazioni, il nuovo piano: "Palazzo solo per famiglie sfrattate. I rifugiati andanno altrove. Vigileremo sulla sicurezza dell’area" Case sfitte per famiglie sfrattate: il piano del comune di Milano per recuperare dieci alloggiIl comune di Milano cerca qualcuno a cui assegnare per vent’anni, in concessione d’uso, dieci unità immobiliari a uso abitativo di sua proprietà. Parco Urbano: l’inaugurazione della nuova area sportiva e dell’area di aggregazione sociale per famiglieSabato 20 si terrà l’inaugurazione delle nuove aree dedicate allo sport, ai giochi e all’aggregazione sociale presso il Parco Urbano per il quale... Contenuti utili per approfondire Via Costellazioni Discussioni sull' argomento Via Costellazioni, il nuovo piano: Palazzo solo per famiglie sfrattate. I rifugiati andanno altrove. Vigileremo sulla sicurezza dell’area; Mother pubblicano il singolo Star Rover: tra alienazione quotidiana e nuove costellazioni di speranza. - MEI; Il mercato dell’orbita: la sfida delle megacostellazioni; Costellazioni, con Elena Lietti e Pietro Micci. Educativa di strada, rapporti istituzionali ed economici tra Comune e Fondazione di Modena, acquisizione immobile di via Costellazioni e aree destinate a comunità Sinti e Rom, sono alcuni dei temi principali al centro della seduta del Consiglio comunale di M - facebook.com facebook