Veroli in scena I monologhi della vagina

A Veroli il teatro si prepara a celebrare la Giornata Internazionale della Donna con una doppia rappresentazione al Teatro Comunale. Il 7 e l’8 marzo andranno in scena due spettacoli diversi, intitolati “I monologhi della vagina”. Gli eventi sono organizzati per offrire al pubblico un momento di riflessione e intrattenimento dedicato alle tematiche femminili.

Un doppio appuntamento il 7 e 8 marzo al Teatro Comunale Veroli, con due spettacoli diversi, per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. L'8 marzo andrà in scena uno degli spettacoli più potenti e discussi della drammaturgia contemporanea: "I monologhi della vagina" di Eve Ensler. Scritta nel 1996 e da allora portata alla ribalta nei teatri di tutto il mondo, l'opera non è soltanto una provocazione né un espediente teatrale volto a trasformare l'organo riproduttivo femminile in simbolo di emancipazione. È un atto di ascolto profondo.

Veroli, in scena "Perchè non parli?"Gli ultimi mesi del 2025 sono stati ricchi di sold out al Teatro Comunale Veroli, con spettacoli che hanno emozionato il pubblico e consolidato il...

Veroli, in scena “L'Ispettore Generale"La sapiente regia di Andrea Di Palma propone, infatti, uno spettacolo non statico in cui pezzi di Tetris scorrono sullo sfondo, incastrandosi e...

