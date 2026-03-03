È stata ufficialmente costituita a Cesenatico l’associazione Vele al Terzo, composta da un gruppo di appassionati di vela e tradizioni marinare. Il loro obiettivo è preservare e promuovere la cultura legata alla navigazione storica, concentrandosi sulla tutela delle imbarcazioni e delle pratiche nautiche antiche. La creazione del sodalizio segna un passo importante per la comunità locale e gli appassionati di mare.

È nata l’associazione Vele al Terzo di Cesenatico. Il sodalizio è stato fondato da un gruppo di persone desiderose di valorizzare le tradizioni e la cultura marinara, con l’obiettivo di tutelare e promuovere la storia della navigazione al terzo, elemento identitario della marineria romagnola e patrimonio culturale della città. Nel corso della prima riunione del consiglio direttivo sono state attribuite le cariche sociali. Il consiglio è composto dal presidente Manuel Guidotti, il vicepresidente Matteo Padoan, il segretario William Piscaglia, Federico Ricci, Loris Giordani, Giuseppe Montanari e Valentino Foschi. Nel porto di Cesenatico oggi sono ormeggiate 33 imbarcazioni storiche armate al terzo, tra lance, battane, bragozzi, topi ed uno dei pochissimi esemplari di paranza ancora navigante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Vele al Terzo’, i guardiani dell’identità marinara

