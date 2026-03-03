VAR non interverrà sui corner in Premier League | decisione definitiva

La lega inglese ha annunciato che il sistema VAR non interverrà più sui calci d'angolo in Premier League. La decisione è definitiva e riguarda tutte le partite della stagione in corso. Questa scelta modifica le modalità di intervento del VAR nel campionato, senza prevedere ulteriori revisioni o eccezioni per i corner. La novità entrerà in vigore immediatamente e sarà applicata a tutte le gare ufficiali.

Nel calcio contemporaneo, la gestione delle decisioni VAR resta al centro di un dibattito internazionale. In questo contesto, la Premier League ha ribadito una posizione ferma contro l'ampliamento delle casistiche di intervento legate ai calci d'angolo, preferendo mantenere l'attuale protocollo e concentrare l'attenzione sull'integrità e sul ritmo della gara. Secondo le indicazioni emerse, la lega inglese non ritiene necessario introdurre modifiche per correggere errori nell'assegnazione dei calci d'angolo. l'azione è considerata conclusa al termine della situazione iniziale; eventuali sviluppi successivi, come rigori o gol, vengono trattati come nuove azioni e non rivedibili.