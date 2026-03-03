vap unicredit! un risultato che premia l' impegno dei lavoratori

Unione Sindacale Italiana ha annunciato che i lavoratori di UniCredit hanno ottenuto un risultato positivo, considerato tra i migliori nel settore. Domenicantonio Valentini, segretario del Coordinamento di Gruppo, ha commentato che il risultato riflette un premio di produttività, frutto di un impegno condiviso. La trattativa ha richiesto tempo e ha visto diverse posizioni tra le parti coinvolte.

"quello raggiunto, non senza difficoltà per la distanza delle posizioni iniziali tra le parti, è sicuramente un premio di produttività tra i migliori del settore" ha dichiarato il Segretario del Coordinamento di Gruppo Unisin di UniCredit, Domenicantonio Valentini. "L'importo complessivo di Euro.