Durante la partita tra Udinese e Fiorentina, valida per la 27ª giornata di Serie A 20252026, l’allenatore della Fiorentina ha espresso alcune critiche sulla prestazione della squadra e ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Kean. Vanoli ha commentato l’andamento della gara e le dinamiche del team, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni.

La prestazione viene valutata come da cancellare: dall’arrivo a Firenze la squadra ha spesso mancato la partita decisiva, con l’atteggiamento indicato come la variabile che fa la differenza. Nonostante i risultati recenti avessero dovuto dare fiducia, si è registrato un nuovo passo indietro. Non è stata una questione di schieramento difensivo, ma è stata explicata la scelta di schierare una difesa a tre per gestire l’impegno prolungato, dato che giovedì erano stati giocati 120 minuti. Nel corso della serata non è emersa la profondità offensiva necessaria: nel primo tempo la squadra non ha mai attaccato la profondità, con una mancanza di determinazione e di cattiveria che hanno impedito un adeguato salto di livello. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vanoli critica la prestazione della Fiorentina e aggiorna sulle condizioni di Kean

Leggi anche: Fiorentina Torino LIVE 2-1: Solomon e Kean, Vanoli la ribalta!

Fiorentina Udinese 5-1, la squadra di Vanoli risorge: prima vittoria stagionale e Kean decisivodi Redazione Inter News 24Fiorentina Udinese e svolta in campionato: i viola travolgono i friulani con un netto 5-1, ritrovano Kean e conquistano il...

Approfondimenti e contenuti su Vanoli critica

Temi più discussi: Guetta: Prestazione della Fiorentina vergognosa. Vanoli urla sempre, perché?; Bucchioni duro su Dodô: Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio; La critica di Vanoli: C'è ignoranza nel sottovalutare certi campionati, definire il Bodo 'salmonari'...

Fiorentina, il tecnico degli viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese. Le sue paroleFiorentina, il tecnico degli viola Vanoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la gara contro l’Udinese. Le sue parole Nel post?partita della sfida tra Udinese e Fiorentina valida per la 27ª giorna ... calcionews24.com

Fiorentina-Juve, parla Vanoli. Prestazione per la gente. Il Franchi deve diventare infuocatoFirenze, 22 novembre 2025 – Svolta doveva essere, ma l'appuntamento con la vittoria è ancora da rimandare. Eppure il pareggio ottenuto contro la Juventus ha il sapore della ripartenza in casa ... lanazione.it

La critica di #Vanoli: "C'è ignoranza nel sottovalutare certi campionati, definire il #Bodo 'salmonari' è sbagliato" x.com

Anche l'ex portierone viola Giovanni Galli critica le sostituzioni finali di mister Vanoli #Fiorentina #firenze #ForzaViola #curvafiesole #orgasmofiorentino - facebook.com facebook