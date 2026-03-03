Dal 4 marzo, su Canale 5, riprende la serie ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’ che andrà in onda per tre mercoledì sera consecutivi. La protagonista, interpretata da un'attrice, torna a vestire i panni del vicequestore nella città siciliana. Le puntate sono state anticipate con alcune immagini e dettagli sui personaggi coinvolti.

Torna su Canale 5 a partire dal 4 marzo, e per i successivi tre mercoledì sera, la serie ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’. Lo show, tratto dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi, è andato in onda per la prima volta nel 2024 su Canale 5 ottenendo un discreto successo. Nella seconda stagione rivedremo ancora molti dei volti già conosciuti nei vecchi episodi e forse riusciremo a scoprire qualcosa di più sul passato e sul futuro della protagonista. Di cosa parla ‘Vanina’ Giovanna Guarrasi detta Vanina (Giusy Buscemi) dopo molti anni trascorsi in polizia, nella sezione antimafia a Palermo, ha deciso di cambiare vita e di trasferirsi a Catania dove inizia la carriera da vicequestore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vanina 2: tutte le anticipazioni della nuova stagione

“Emily in Paris 5” cambia pelle: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione disponibile da oggi su Netflix“Emily in Paris 5” cambia pelle: tutte le anticipazioni sulla nuova stagione disponibile da oggi su Netflix – L’attesa è finita: Emily in Paris torna...

Leggi anche: Emily in Paris 5, tutte le location della nuova stagione della serie Netflix

Una raccolta di contenuti su Vanina 2 tutte le anticipazioni della...

Temi più discussi: Vanina 2, il cast della serie con Giusy Buscemi; Catania e l'Etna protagoniste di 'Vanina 2', con Giusy Buscemi vicequestore; Parte la seconda stagione di Vanina, con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi; ‘Vanina – Un vicequestore a Catania’: la seconda stagione dal 4 marzo.

Vanina – Un vicequestore a Catania 2: trama della seconda stagioneLa trama della seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania promette tensione, nuovi casi intricati e un ritorno doloroso ai fantasmi del passato. La fiction di Canale 5, ispirata ai romanzi ... daninseries.it

Vanina 2, anticipazioni e cast: cosa succede nella nuova stagioneLa seconda stagione alza subito la tensione: l’ultimo responsabile dell’omicidio del padre di Vanina è ancora libero e lancia un messaggio inquietante. Una pallottola lasciata in casa è più di un ... 105.net

È un appuntamento speciale quello di ! La seconda stagione di #Vanina sta per cominciare Vi aspettiamo su #Canale5 e #MediasetInfinity con #GiusyBuscemi, #CorradoFortuna e tutto il brillante cast della serie #DavideMarengo # - facebook.com facebook

Parlano di noi! #Vanina #SecondaStagione #RassegnaStampa #GiusyBuscemi #LaRepubblica @QuiMediaset_it @carlopalomar x.com