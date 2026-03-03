Valmontone polizia locale in strada | oltre 150 controlli in 12 mesi

La polizia locale di Valmontone ha effettuato oltre 150 controlli nel corso degli ultimi 12 mesi. Durante questo periodo, sono state messe in atto attività di prevenzione e controlli mirati sulla sicurezza stradale e sull’ambiente. Sono stati inoltre effettuati investimenti tecnologici per migliorare l’efficacia delle operazioni sul territorio.

Prevenzione prima della sanzione, tutela dell'ambiente, sicurezza stradale e investimenti tecnologici. Sono questi i cardini dell'azione della Polizia Locale di Valmontone, illustrati dal Comandante Daniele Landucci in un'intervista in cui ha fatto il punto sulle molteplici attività del Corpo sul territorio.