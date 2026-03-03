Ustionato al 90% dopo esplosione | gravi le condizioni del 55enne

Un uomo di 55 anni di Forino è rimasto gravemente ustionato al 90% del corpo dopo un'esplosione avvenuta nella sua casa, causata da una fuga di gas. Le sue condizioni sono considerate gravi e viene assistito in ospedale. La scena dell’incidente si è verificata ieri e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Resta in gravi condizioni Frank D'Amato, il 55enne meccanico di Forino ieri rimasto vittima di un'esplosione nella sua abitazione causata da una fuga di gas. L'uomo dopo essere stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Moscati. Ma la gravità della sua situazione ha reso necessario il trasferimento al centro grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli per le cure specifiche. È stato trasportalo con l'eliambulanza. Avrebbe ustioni sul 90% del corpo e resta in prognosi riservata, costantemente monitorato dai medici, un quadro clinico estremamente delicato che richiede cure altamente specialistiche. Le verifiche effettuate dai vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine hanno escluso il coinvolgimento di altre persone.