Università 2026 2027 ISEE a 28.339,88 euro e ISPE a 61.608,48 euro | tutti i dettagli del decreto direttoriale sui nuovi limiti per gli studenti

Il Ministero dell'Università ha pubblicato il decreto direttoriale con i nuovi limiti economici per l'accesso al diritto allo studio per l'anno accademico 20262027. Il limite massimo di ISEE è stato fissato a 28.339,88 euro, mentre il limite di ISPE è stabilito a 61.608,48 euro. Questi parametri definiscono le soglie di accesso alle agevolazioni per gli studenti.