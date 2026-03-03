Università 2026 2027 ISEE a 28.339,88 euro e ISPE a 61.608,48 euro | tutti i dettagli del decreto direttoriale sui nuovi limiti per gli studenti
Il Ministero dell'Università ha pubblicato il decreto direttoriale con i nuovi limiti economici per l'accesso al diritto allo studio per l'anno accademico 20262027. Il limite massimo di ISEE è stato fissato a 28.339,88 euro, mentre il limite di ISPE è stabilito a 61.608,48 euro. Questi parametri definiscono le soglie di accesso alle agevolazioni per gli studenti.
Il Ministero dell'Università aggiorna i limiti per il diritto allo studio dell'anno accademico 20262027: il tetto ISEE sale a 28.339,88 euro, l'ISPE a 61.608,48 euro L'articolo Università 20262027, ISEE a 28.339,88 euro e ISPE a 61.608,48 euro: tutti i dettagli del decreto direttoriale sui nuovi limiti per gli studenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl Consiglio dei Ministri si appresta a varare il decreto bollette, un provvedimento atteso da settimane che introduce misure di sostegno per...
ISEE 2026: franchigia prima casa a 91.500 euro e nuova scala di equivalenza per i figli. Decreto PNRR introduce calcolo automatico per scuole, università e comuniL’ISEE 2026 segna un cambiamento radicale nelle regole di calcolo dell’attestazione rilasciata dall’Inps per l’accesso alle prestazioni sociali...
Una selezione di notizie su Università 2026 2027 ISEE a 28 339 88...
Temi più discussi: Borse di Studio 2025/2026: al via le domande sul nuovo servizio digitale per il Bando #IoStudio; Servizio Civile Universale 2026; ISEE automatico 2026, cambiano le modalità di richiesta dei bonus: come funziona; Buoni scuola e buoni libro 2026/2027, Udine aumenta gli importi a sostegno delle famiglie.
Borse di studio, nel 2026/27 salgono a 7.171 euro per i fuori sedeUn decreto del Mur attua la rivalutazione dell’1,4%: agli studenti pendolari vanno 4.190 euro, a quelli in sede 2.890. Rivisti anche Isee e Ispe ... ilsole24ore.com
ISEE acquisito d’ufficio: cosa cambia per le famiglie dal 2026Con il DL PNRR gli enti pubblici prendono l’ISEE direttamente dall’INPS: stop ad allegati per bonus, asili, università, Quando diventa operativo e cosa resta da fare ... fiscoetasse.com
Dieci persone, tra cui l’ex rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, sono state rinviate a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti e uccisioni di animali nei laboratori dell’ateneo: https://kodmi.it/ko7sm - facebook.com facebook
La Maddalena, marzo di cultura all’Università della Terza Età x.com