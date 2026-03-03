Uniti nel ricordo di Emanuele Petri Tuoro la polizia omaggia l’eroe | La conoscenza genera futuro

Ieri a Tuoro si sono riunite diverse persone per ricordare Emanuele Petri, il sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso ventitré anni fa dalle Nuove Brigate Rosse. La polizia locale ha partecipato all’evento e ha dedicato un momento di omaggio all’agente. Nel corso della cerimonia, si è sottolineato come la conoscenza possa contribuire a costruire un futuro migliore.

Uniti ieri nel ricordo di Emanuele Petri, il sovrintendente capo della Polizia di Stato ucciso ventitré anni fa dalle Nuove Brigate Rosse. Una giornata scandita da due momenti profondamente diversi ma complementari: l'omaggio solenne delle istituzioni e il saluto intimo della sua terra d'origine. Una ricorrenza che ha unito istituzioni, forze dell'ordine e cittadini in un percorso del ricordo iniziato a Camucia e culminato alla stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino. Le celebrazioni sono partite dal parco di Camucia intitolato al poliziotto, per poi spostarsi in Piazza Petri a Castiglion Fiorentino. Qui, davanti al cippo...