Un gruppo di volontari ha organizzato un’iniziativa di solidarietà a favore dell’Unicef, chiamata “una spizzata”. L’evento è promosso da Si-po.org, un’associazione che si definisce come “yes, we can” alla pratese. La manifestazione prevede una raccolta di fondi attraverso una semplice azione, senza altre attività collegate. La giornata mira a sostenere le attività dell’Unicef a livello internazionale.

Una spizzata per l’ Unicef. L’iniziativa è organizzata da Si-po.org (il nome significa "yes, we can" alla pratese.) Istituto culturale tedesco con sede in viale Galilei, a Prato, che da una quindicina d’anni ha sviluppato percorsi interculturali di scambio fra i Paesi di lingua tedesca e Prato, collaborando con scuole e associazioni del territorio. L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle 20 al circolo Arci Borgonuovo (via Lorenzo di Prato,17) in occasione della Giornata internazionale della donna. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a sostegno dell’ istruzione delle ragazze. Nel mondo, secondo i dati dell’Unicef, sono 132 milioni le ragazze che non vanno a scuola: 34,3 milioni dovrebbero frequentare le elementari, 97,4 milioni le medie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Una "spizzata" di solidarietà

