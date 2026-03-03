Una nuova vasca per purificare i liquami cantiere Pnrr al depuratore di Viterbo | FOTO

A Viterbo è in corso un intervento di rinnovamento al depuratore locale, dove da luglio dello scorso anno si stanno realizzando lavori finanziati dal Pnrr. A dicembre è iniziata la costruzione di una nuova vasca di trattamento biologico, parte di un progetto volto a migliorare il sistema di purificazione dei liquami. L'intervento sta progredendo con un'accelerazione significativa in queste settimane.

Il punto sui lavori avviati per potenziare l'impianto idrico cittadino. Tra nuove tecnologie, revamping e pannelli solari, il capoluogo si prepara a gestire i reflui in modo più moderno e sostenibile Rinnovamento per il depuratore di Viterbo. Partito a luglio dello scorso anno, il cantiere Pnrr per la realizzazione di una nuova vasca di trattamento biologico ha visto una forte accelerazione a dicembre con l'avvio della costruzione. Un passaggio che Talete definisce "fondamentale per migliorare la qualità del processo depurativo" e che cambierà definitivamente il volto della struttura idrica cittadina.