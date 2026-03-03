Una famiglia bloccata a Dubai | Avevo finito i farmaci salvavita

Una famiglia di Quarrata si trova bloccata a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo nella regione del Medio Oriente. La donna ha riferito di aver terminato i farmaci salvavita e ha aggiunto che, nonostante la situazione, loro stanno bene e attendono che la situazione si sblocchi per poter tornare in Italia. La famiglia è tra le persone coinvolte nel blocco aereo nella zona.

"Grazie a Dio stiamo bene ed aspettiamo che si sblocchi la situazione per tornare a casa". C’è anche una famiglia di Quarrata tra le persone bloccate a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo nella Regione del Medio Oriente. Si tratta di Enrico Borelli con la moglie Silvia e la figlia, con i quali siamo riusciti a entrare in contatto ieri pomeriggio e a scambiare qualche parola. I coniugi Borelli erano partiti una decina di giorni fa per fare una vacanza in crociera negli Emirati Arabi. Tutto era andato bene fino al giorno stabilito per il ritorno, coincidente proprio con quello in cui sono iniziate le prime operazioni militari e gli attacchi aerei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

C'è una famiglia di Mezzocorona tra i trentini bloccati a Dubai a causa del conflitto in Iran.

La Farnesina e le autorità consolari sono già state allertate per monitorare la situazione e studiare corridoi sicuri per riportarli a casa

La testimonianza di Matteo Morandi, partito da Doha con moglie, figli e suoceri: Spaventati, ma ci dicono che qui siamo al sicuro. La Farnesina: Nessuna previsione di riapertura degli aeroporti

Un post di Gloria Lerda, in crociera con la famiglia e con i suoi genitori. Bloccato a Dubai anche il ministro Crosetto, oltre alla squadra del Cuneo Volley

Alice e la signora Lucilla raccontano le ultime ore da incubo della sorella e figlia Ambra che si è ritrovata a Dubai nel pieno di una guerra dagli sviluppi imprevedibili

