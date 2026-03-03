Un Posto al Sole anticipazioni 4 marzo | Manuela sceglie l' abito da sposa Raffaele e Ornella si riavvicinano

Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20, Manuela decide quale abito da sposa indossare, mentre Raffaele e Ornella si avvicinano di nuovo. La soap partenopea mostra i protagonisti impegnati in scelte e incontri che riempiono il loro quotidiano. La puntata si concentra sulle decisioni di Manuela e sul riavvicinamento tra Raffaele e Ornella.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, mentre Ornella e Raffaele sono ancora in crisi e non riescono a risolvere la rottura che si è creata prima della partenza della donna. Questo è quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 4 marzo di Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Roberto conosce gli...