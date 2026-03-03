Un iraniano a Bergamo | Spero che il regime crolli e il Paese inizi una nuova fase di democrazia

Un uomo iraniano a Bergamo ha espresso la speranza che il suo Paese possa cambiare, auspicando la fine del regime attuale e l’inizio di una nuova fase democratica. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di attesa per un cambiamento politico e sociale. L’uomo ha condiviso il desiderio di un futuro diverso per l’Iran, sottolineando la sua speranza di un’evoluzione pacifica e di una svolta democratica.

“Spero che il regime possa crollare presto e che il mio Paese volti pagina inaugurando una nuova fase di democrazia”. In questo modo Amir (nome di fantasia, ndr), un iraniano a Bergamo, commenta le notizie che stanno arrivando in questi giorni dall’Iran. Sabato 28 febbraio il Paese persiano è stato colpito da massicci attacchi di Stati Uniti e Israele: durante questa operazione ha perso la vita l’ayatollah Alì Khamenei, guida suprema dell’Iran ed è cominciato il fuoco incrociato da un fronte all’altro. “I raid di Stati Uniti e Israele – afferma – hanno colpito in modo particolare i siti militari del Paese. La speranza è che il regime crolli presto e l’Iran possa voltare pagina guardando a un futuro di democrazia che non significa diventare occidentali ma civilizzati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Una sigaretta contro il regime iraniano: il video dell’attivista che dà alle fiamme una foto dell’Ayatollah Khamenei

