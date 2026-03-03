Un giorno da ricordare | la villetta S Ambrogio di Santa Caterina è stata riconsegnata alla collettività

La villetta Enza e Iliano S. Ambrogio di Santa Caterina è stata ufficialmente riaperta al pubblico dopo i lavori di restyling. L’area, situata nel quartiere, è stata restituita alla comunità locale, che potrà ora usufruirne nuovamente. La riconsegna si è svolta alla presenza delle autorità e dei cittadini, che hanno potuto visitare l’area durante l’evento.

Le parole del sindaco Domenico Battaglia: "Restituiamo il sorriso ad anziani, bambini e famiglie in uno dei quartieri più importanti della città" La Villetta Enza e Iliano S. Ambrogio di Santa Caterina è stata riconsegnata al popoloso quartiere al termine dei programmati lavori di restyling. "Questo risultato - ha dichiarato il presidente dell'associazione Serranò - dimostra che la partecipazione organizzata e responsabile produce effetti concreti. La Villetta riapre perché una comunità ha scelto di non restare in silenzio, ma di agire con determinazione e spirito costruttivo". L'associazione ribadisce che l'impegno non si esaurisce con la riapertura.