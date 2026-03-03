Un derby tra macellerie si svolge in un episodio recente, quando un uomo riceve una chiamata da Fabio Fazio domenica mattina. Durante la conversazione, si discute della possibilità di parlare dell’Iran in una trasmissione televisiva. L’uomo risponde che sarebbe disposto a partecipare, purché possa ammettere di non avere una opinione precisa sull’argomento.

Sarei molto felice se il regime tenebroso e bigotto che da quasi mezzo secolo governa l’Iran dovesse finalmente cadere, levando le mani di dosso alle ragazze persiane. Sarei molto infelice se quel regime dovesse cadere per l’imposizione armata di Stati Uniti e Israele. La sequenza di queste due frasi lascia intendere l’umore sbigottito e impotente con il quale seguo le notizie di queste ore. Invidio chi riesce a prendere parte con nettezza all’ennesimo macello. Nel caso in questione lo definirei un derby tra macellerie. La macelleria arcaica del terrore religioso, la nuova macelleria tecnocratica del più potente esercito del pianeta, quello degli immobiliaristi in cerca di macerie da trasformare in oro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un derby tra macellerie

