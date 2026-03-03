‘Un albero per il Futuro’ | la manifestazione per la legalità e la biodiversità

A Nocera Inferiore si è svolta la manifestazione intitolata ‘Un albero per il Futuro’, dedicata alla promozione della legalità e della biodiversità. L’evento ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni locali che hanno partecipato a iniziative per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e delle norme. La giornata si è conclusa con la piantumazione di alcuni alberi nel centro cittadino.

Anche la città di Nocera Inferiore aderisce al Progetto Nazionale ‘Un Albero per il Futuro’, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, con una manifestazione dedicata alla legalità e alla tutela ambientale che si terrà mercoledì 4 marzo 2026 presso la Villa Comunale di Via Falcone. L’iniziativa vedrà la partecipazione delle classi 1ª B e 2ª B della Scuola Secondaria di I grado del plesso di Via Cafiero, per un totale di 39 alunni, accompagnati dai docenti, in un momento educativo e simbolico che unisce i valori della legalità alla salvaguardia dell’ambiente. Il progetto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Un albero per il Futuro’: la manifestazione per la legalità e la biodiversità Leggi anche: VIDEO | Inaugurato il polo per la biodiversità, via Archirafi diventa il campus del futuro: in arrivo nuovi arredi urbani Assemblea di Terra&Acqua affronta il futuro dell’area protetta: nuove iniziative per la conservazione della biodiversitàGiovedì 5 febbraio, al Teatro ai Frari, nella sala del Padiglione San Polo, si è svolta un’assemblea pubblica che ha visto più di cento persone... Aggiornamenti e notizie su 'Un albero per il Futuro' la... Temi più discussi: Un albero per ogni bambino: Pompei rinnova il suo impegno per il futuro; Domenica 1° marzo a Giuggianello l’iniziativa Un albero per ogni nato; Malattia di Fabry, AIAF pianta alberi per sensibilizzare su diagnosi precoce e storie familiari; Preparati a sporcarti le mani per una super causa! Domenica 1° marzo grande giornata di forestazione partecipata al Parco Falcone. Un albero per ogni bambino: Pompei rinnova il suo impegno per il futuroPOMPEI – Si è svolta questa mattina, presso il Parco del Bambino di via Aldo Moro, la cerimonia dedicata alla messa a dimora degli alberi in onore dei bambini nati o dei minori adottati nel 2018. L’in ... laprovinciaonline.info Un albero per il futuro, la festa con i Carabinieri Forestali a PerugiaIn occasione della tradizionale Giornata nazionale degli Alberi prevista nella giornata del 21 novembre, i Carabinieri Forestali hanno organizzato su tutto il territorio regionale numerose cerimonie ... ilmessaggero.it L’Arsenal punta Esposito, ma l’Inter alza il muro: Pio è il futuro, nessuna chance di trattativa con il club inglese Questo innamoramento scatta il 20 gennaio, quando Cristian Chivu chiede al discepolo di alzarsi per provare a destabilizzare l’Arsenal. - facebook.com facebook Quale sarà il futuro di Frattesi x.com