Ultimissime Juve LIVE | l’analisi del momento di Yildiz Atubolu per la porta

La Juventus si concentra sulle ultime novità in casa bianconera, con Yildiz che analizza il proprio momento e Atubolu in campo come portiere. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle attività della squadra, con le notizie più recenti riguardanti le operazioni e le decisioni prese nel corso della giornata. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per seguire da vicino l’evolversi della situazione.

Osimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. I dettagli Atubolu Juve, il portiere del Friburgo interessa molto ai bianconeri: le ultime sulla trattativa per l’estremo difensore Calciomercato Juve, sfida a questa squadra per un portiere: Comolli pronto a ‘pescare’ il nuovo numero uno dalla Germania. I dettagli McKennie Juve, la priorità dell’americano è stata sempre quella di rinnovare con i bianconeri. Ma una big ci ha provato in maniera concreta fino alla fine. Di chi si tratta Balzarini su Openda: «La Juve ha preso una decisione sul futuro del giocatore. E anche il belga lo sa» Juventus Next Gen, Brambilla alla vigilia della sfida contro il Pontedera: «Partita ricca di insidie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: torna a parlare Del Piero, bianconeri a caccia di un vice YildizTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Ultimissime Juve LIVE: oggi è il giorno del rinnovo di Yildiz. Novità su Kolo MuaniCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Calciomercato live: Juve, tutto su Kolo Muani, poi il terzino. Doppio colpo Inter: Perisic e DiabyContatti continuti per riportare il francese a Torino nonostante i rapporti col Psg, i bianconeri valutano anche nuove alternative. E per la fascia accelerano ... lastampa.it

Juventus-Galatasaray 3-2 dts, gol e highlights: bianconeri eliminati ai playoffDopo i playoff di Champions l'Italia, oltre l'Inter, perde anche la Juve (eliminata ai supplementari dal Galatasaray) ma l'Atalanta elimina il Dortmund e tiene accese le speranze nella corsa per il po ... sport.sky.it

