Udinese-Fiorentina nel nome di Astori | screening cardiologici gratuiti per i tifosi nel prepartita

Prima della partita tra Udinese e Fiorentina, si è svolta una cerimonia per ricordare Davide Astori, coinvolgendo i tifosi in uno screening cardiologico gratuito. Le iniziative sono state organizzate per sensibilizzare sulla salute dei supporter e sono state svolte nel prepartita, coinvolgendo le persone presenti allo stadio. L'evento ha avuto un carattere commemorativo e di attenzione alla sicurezza.

Lega Serie A, società calcistiche e aziende sanitarie uniscono le forze: un progetto virtuoso che trasforma l'evento agonistico in un'opportunità di cura In occasione del recente incontro calcistico tra Udinese e Fiorentina, le fasi formali antecedenti al fischio d'inizio sono state interamente dedicate alla commemorazione di Davide Astori. Le realtà organizzatrici hanno scelto di declinare il ricordo dello sportivo in un'iniziativa di tangibile utilità sociale, promuovendo un messaggio strutturato a favore della prevenzione medica. Il fulcro dell'iniziativa si è concretizzato nell'offerta di controlli cardiologici a titolo gratuito a beneficio dei sostenitori presenti all'evento sportivo.