Uccellini scappati | agriturismo riolese conquista la tappa regionale 2026 di Agrichef

L’agriturismo Vignoli di Riolo Terme ha vinto la tappa regionale di Agrichef 2026, che si è svolta il 23 febbraio all’Istituto Alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme. La competizione è stata organizzata da Cia-Agricoltori Italiani e Turismo Verde Emilia-Romagna e ha visto protagonisti diversi partecipanti provenienti dalla regione. La vittoria è stata annunciata durante l’evento dedicato alla promozione delle eccellenze rurali.