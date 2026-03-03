Davis è considerato troppo importante per l'Udinese, secondo quanto riportato da Tuttosport, e si teme che Bertola si sia infortunata alla caviglia. La squadra aveva accumulato tre sconfitte consecutive prima della partita, e l'ultima sconfitta è avvenuta in modo netto. I social continuano a commentare la situazione attuale e le conseguenze di questi eventi.

UDINE – “Venivamo da tre sconfitte consecutive, c’era tanta pressione sulle nostre spalle e all’andata abbiamo perso in maniera netta. È stata una prestazione di buon livello, c’era voglia di riscatto e abbiamo festeggiato il successo che ci consente di migliorare la posizione in classifica“. Così, ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic commenta il netto successo ottenuto contro la Fiorentina: “Non era una gara facile, ma ci siamo fatti trovare pronti. Davis ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante per la nostra squadra, non ci sono in rosa elementi con le medesime caratteristiche. Ha lavorato duro per rientrare prima del dovuto e quest’atteggiamento mi rende orgoglioso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Davis troppo importante per l’Udinese, a Bertola temo si sia girata la caviglia”

