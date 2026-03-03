Tutto pronto per i lavori della rotonda salva vita sulla Padana Superiore

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di una nuova rotonda sulla Statale 11, tra la Padana Superiore e via Trieste. Le imprese sono già al lavoro e l’intervento, previsto da anni e finanziato da cinque, mira a migliorare la sicurezza sulla strada. L’opera coinvolge diverse aziende e si concentra sulla creazione di un nuovo punto di snodo stradale.

Imprese all'opera dalla prima mattina, al via l'operazione sicurezza sulla Statale 11: partono i lavori per la nuova rotonda fra la Padana superiore e via Trieste, opera attesa da tempo e già finanziata da cinque anni. Davanti qualche settimana di disagio, ma la partita è importante: la rotonda andrà a sostituire un incrocio pericoloso, già teatro negli anni di numerosi incidenti. Il cronoprogramma delle opere era già stato ufficializzato nei giorni scorsi in una nota del Comune. Il cantiere è stato suddiviso in quattro fasi di attuazione. La prima, partita ieri, di allestimento di cantiere, con chiusura del posteggio accanto al benzinaio.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tutto pronto per i lavori della rotonda "salva vita" sulla Padana Superiore