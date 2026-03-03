"Con gli iraniani per un Iran libero". È il titolo della manifestazione che si è tenuta a piazza Santi Apostoli a Roma promossa dall'associazione Setteottobre e a cui hanno aderito diverse realtà di iraniani e partiti politici, da FdI a Iv. "Viva lo scià", recitano alcuni cartelli esposti in piazza dove sventolano bandiere tradizionali dell'Iran vicine a quelle di Israele. "Chiunque tenga al futuro del Medio Oriente non può che augurarsi la fine del regime - ha detto il presidente di Setteottobre Stefano Parisi nel primo intervento dal palco -. Un regime violento e oppressivo che ha cercato di sopprimere nel sangue la protesta degli iraniani. Eppure, non c'è stata nessuna Flotilla" ma ora "Usa e Israele non hanno lasciato soli gli iraniani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutti in piazza a Roma per la manifestazione "Iran libero". Ma disertano M5S, Pd e Avs

Leggi anche: **Iran: Pd-M5S-Avs in piazza, Conte 'mancata unità Parlamento? Non a causa nostra'**

Iran, Pd-M5s-Avs e + Europa in piazza. Schlein: “Qui per l’autodeterminazione del popolo iraniano”. Conte: “No azioni militari unilaterali”I leader del campo progressista Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono così incontrati a margine del presidio, in...

A Roma manifestazione per l'Iran dei Radicali, le immagini

Contenuti utili per approfondire Tutti in piazza a Roma per la...

Temi più discussi: Tutti rari tutti in piazza a Siena per il 28 febbraio; Appello al popolo dell’autunno: il 14 marzo tutti in piazza per il No sociale! Il 22/23 marzo votiamo No per mandare a casa il governo Meloni; Meno diritti, più armi: tutti in piazza a Ivrea per la sicurezza; Ddl Bongiorno: il 28 febbraio manifestazione a Roma.

Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventiDa Mahmood a Gianna Nannini, passando per Fedez, Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Senza dimenticare le dirette di Rai 1 e Canale 5. Una guida con tutti gli appuntamenti Manca sempre meno alla ... lettera43.it

Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musicaA Firenze previsti quattro appuntamenti: l'evento clou in Santa Croce trasmesso anche su Sky con Paola Iezzi, i Tiromancino, Franco126, Sarafine e due delle rivelazioni di X Factor 2025, Layana e ... leggo.it

Non serve dirvi che le cose vanno male, tutti quanti sanno che vanno male. Abbiamo una crisi: molti non hanno un lavoro, e chi ce l'ha vive con la paura di perderlo, il potere d'acquisto del dollaro è zero, le banche stanno fallendo, i negozianti hanno il fucile n - facebook.com facebook

Trump: taglieremo tutti gli scambi commerciali con la Spagna, non sono contento nemmeno del Regno Unito. x.com