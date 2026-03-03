Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina comprendono sei discipline sportive, ciascuna con diverse specialità e regole che si somigliano a quelle delle Olimpiadi. Le discipline coinvolgono atleti con disabilità fisiche o sensoriali e si svolgono in ambienti indoor e outdoor, con competizioni che si tengono in varie località della regione. Le gare sono organizzate secondo un calendario preciso e coinvolgono partecipanti di diversi paesi.

Sono sei, a loro volta divisi in specialità e con regole piuttosto simili a quelli delle Olimpiadi; ma questa volta bisogna tenere conto delle categorie Tra il 6 e il 15 marzo ci saranno le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, a cinquant’anni dalla prima edizione di sempre, che fu a Örnsköldsvik, in Svezia, nel 1976. Allora gli sport in programma erano solo due e le disabilità incluse erano poche. Quest’anno, invece, i Giochi saranno più ampi (si gareggerà in sei sport) e più inclusivi. Quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere sempre in considerazione. In molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle abilità residue dell’atleta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Tutti gli sport delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina

Leggi anche: Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-Cortina

Coventry, presidente Cio: «Olimpiadi entusiasmanti. Ho visto tutti gli impianti di Milano Cortina. Toccheremo luoghi iconici per gli sport invernali»Ha gli occhi brillanti, la voce ferma e una grande voglia di mettersi in viaggio per ammirare di persona ogni angolo dei Giochi, ma prima le toccherà...

Spot Rai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026

Contenuti utili per approfondire Milano Cortina

Temi più discussi: Squadre - Milano Cortina 2026; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Stati Uniti d'America; Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Come acquistare pacchetti di biglietti per famiglie e gruppi | Promozione.

Gli sport olimpici alle Olimpiadi invernali 2026: l’elenco delle discipline e delle sedi di Milano-CortinaDal 6 al 22 febbraio si terranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano e Cortina saranno il cuore pulsante dei Giochi Olimpici invernali, che però si terranno anche in altre località. A Cortina ... fanpage.it

Dove si svolgono le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina? Tutti gli impianti e le disciplineOgni zona ospiterà una determinata disciplina con impianti nuovi e altri riadattati. La cerimonia di apertura si svolgerà allo stadio di San Siro ... sport.quotidiano.net

Dopo tutte le emozioni che l'Olimpiade di Milano Cortina ci ha regalato, il Biathlon torna con la Coppa del Mondo. Nella tappa finlandese di Kontiolahti inizia ufficialmente il dopo Dorothea Wierer. E proprio la Campionessa Azzurra è l'unica italiana ad aver ott - facebook.com facebook

MINISTERO DELLA DIFESA: bilancio positivo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - @GlobusMagazine globusmagazine.it/ministero-dell… #MilanoCortina #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #sport @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa @andreaabodi @Spo x.com