tutti gli sport delle paralimpiadi invernali di milano cortina

Le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina comprendono sei discipline sportive, ciascuna con diverse specialità e regole che si somigliano a quelle delle Olimpiadi. Le discipline coinvolgono atleti con disabilità fisiche o sensoriali e si svolgono in ambienti indoor e outdoor, con competizioni che si tengono in varie località della regione. Le gare sono organizzate secondo un calendario preciso e coinvolgono partecipanti di diversi paesi.

Sono sei, a loro volta divisi in specialità e con regole piuttosto simili a quelli delle Olimpiadi; ma questa volta bisogna tenere conto delle categorie Tra il 6 e il 15 marzo ci saranno le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, a cinquant’anni dalla prima edizione di sempre, che fu a Örnsköldsvik, in Svezia, nel 1976. Allora gli sport in programma erano solo due e le disabilità incluse erano poche. Quest’anno, invece, i Giochi saranno più ampi (si gareggerà in sei sport) e più inclusivi. Quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere sempre in considerazione. In molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle abilità residue dell’atleta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

