Turismo rurale e comunità ospitali | Romagna e Giappone a confronto su modelli di sviluppo locale

Una delegazione giapponese guidata dalla professoressa Hiroko Kudo della Chuo University di Tokyo si trova in Romagna per una settimana di incontri e visite. L’obiettivo è approfondire i modelli di sviluppo locale legati al turismo rurale e alle comunità ospitali. Durante questa missione, i partecipanti stanno visitando diverse realtà della regione e confrontando pratiche e strategie di promozione territoriale.

