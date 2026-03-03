Turismo FH55 Hotels tra le 1.000 aziende europee a più alta crescita secondo il Financial Times

Il Gruppo FH55 Hotels, azienda italiana con quarant’anni di storia e quattro strutture situate tra Firenze, Fiesole e Roma, è stato inserito tra le mille aziende europee con la crescita più significativa secondo il Financial Times. La notizia arriva in un momento in cui il settore del turismo sta vivendo un periodo di ripresa e rinnovato interesse. La società si distingue per la sua espansione e il successo commerciale recente.

(Adnkronos) – Il Gruppo FH55 Hotels, realtà storica dell'hotellerie italiana con 70 anni di esperienza e quattro strutture tra Firenze, Fiesole e Roma, è stato inserito tra le 1.000 aziende europee con la più alta crescita di fatturato dal 2021 al 2024 nella classifica FT1000: Fastest-Growing Companies in Europe, pubblicata dal Financial Times in collaborazione.