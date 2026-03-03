Trump sta massacrando il regime degli Ayatollah PIAZZA LIBERTA’ ritorna martedì 3 marzo 2026

Il 3 marzo 2026, Piazza Libertà tornerà in piazza, mentre in Medio Oriente si registrano tensioni tra le autorità e un gruppo di cittadini che protesta contro il regime degli Ayatollah. Questa sera, il professor interviene per fare il punto sulla situazione politica e sociale nella regione, affrontando i recenti sviluppi e le manifestazioni in corso. La vicenda coinvolge diverse parti e si svolge in un clima di crescente mobilitazione.

Khameney è stato eliminato. Sono stati intercettati Droni verso la base Gb a Cipro. Tre caccia Usa sono stati abbattuti in Kuwati da fuoco amico. Il governo iraniano ha invitato la popolazione a scendere in piazza per sostenerlo. Israele ha attaccato il Libano. A Beirut è stato ucciso il capo dell’intelligence di Hezbollah. Ci si chiede quanto il conflitto si allargherà? Della situazione in Medio Oriente ne parliamo questa sera con il professore Giuseppe ROMEO; autore de La Nato dopo la Nato. Giuseppe Romeo è calabrese, saggista, giornalista, avvocato, analista geopolitico. Ha insegnato Relazioni internazionali e Storia politica dell’integrazione europea presso l’Università di Torino per la Scuola Universitaria Interdipartimentale di Scienze. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

