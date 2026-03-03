Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che le scorte di munizioni di livello medio e medio-alto sono alle loro massime quantità e qualità di sempre, affermando che il paese è pronto a sostenere un conflitto prolungato se necessario. La sua dichiarazione si concentra sulla disponibilità di armi e munizioni, senza fare riferimenti specifici a eventuali minacce o conflitti imminenti.

“Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste armi”. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Le guerre possono essere combattute ‘per sempre’, e con grande successo, usando solo queste scorte, che sono migliori delle migliori armi di altri paesi! aggiunge Trump – Al massimo livello, abbiamo una buona scorta, ma non siamo dove vorremmo essere. Molte altre armi di alta qualità sono immagazzinate per noi nei paesi periferici”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre’

Trump: "Siamo pieni di munizioni, possiamo fare la guerra per sempre""Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori.

Leggi anche: Raid dell'Idf su Teheran e Beirut. Colpita l'ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein. Trump: "Siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre"

Trump in Iran La Terza Guerra Mondiale è vicina! #shorts

Tutto quello che riguarda Trump: ‘siamo pieni di munizioni,...

Temi più discussi: Trump, 'siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre'; Guerra in Iran, gli aggiornamenti di martedì 3 marzo 2026; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: TRUMP, ‘SIAMO PIENI DI MUNIZIONI, POSSIAMO FAR GUERRA PER SEMPRE’; Don Winslow: Ho perso la mia battaglia contro Trump, la violenza in America è un fatto culturale.

Trump, 'siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre'Le scorte di munizioni degli Stati Uniti, di livello medio e medio-alto, non sono mai state così elevate o migliori. Come mi è stato detto oggi, abbiamo una scorta praticamente illimitata di queste a ... ansa.it

Droni contro l'ambasciata Usa a Riad, la Casa Bianca: «Risponderemo». Trump: «Pieni di munizioni, possiamo combattere all'infinito»Il presidente Usa: «Li stiamo massacrando, non escludo l’invio di truppe». Il conflitto si allarga, in Libano paura per i Dimonios ... unionesarda.it

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Trump: «Stiamo massacrando l’iran». Ma Teheran risponde ai colpi La guerra ci costa 100 milioni al giorno. Stretto di Hormuz inavvicinabile: il Qatar stoppa la produzione di gas e il prezzo fa un balzo del 39%. Forti rialzi anc - facebook.com facebook

Nella sua prima reazione all'attacco all'ambasciata statunitense a Riad, in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto: "Scopriranno preso quale sarà la nostra risposta". Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato che i propri soldati sono stati dis x.com