Trump rivendica l' attacco all' Iran E attacca la Spagna | Alleato terribile Stop ai commerci Ancora bombe sul Golfo

In questa giornata si sono intensificati gli attacchi nel Golfo, con l’Iran che ha colpito le sedi diplomatiche americane e le operazioni militari israeliane a Qom. Nel frattempo, l’ex presidente ha rivendicato l’attacco all’Iran e ha criticato la Spagna, definendola un alleato terribile e chiedendo di fermare i commerci. La regione si trova nel pieno di una escalation di azioni militari e dichiarazioni.

"I candidati che avevamo in mente sono morti", dice il presidente americano a proposito possibili nuovi leader iraniani individuati da Washington, dopo il vertice con Merz. La prima conferenza stampa dallo Studio Ovale, dall'inizio dell'operazione. Duro su Madrid, che ha vietato l'utilizzo delle basi di Rota e Morón. Critiche a Starmer Il quinto giorno del conflitto si è aperto con l'Iran che prende di mira le sedi diplomatiche americane nel Golfo e con l'assemblea incaricata di eleggere la nuova Guida Suprema nel mirino dei raid israeliani a Qom. Attacchi aerei hanno colpito anche l'aeroporto Mehrabad di Teheran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran: “Governo Sanchez terribile, stop accordi commerciali”(Adnkronos) – Dopo l'attacco all'Iran, Donald Trump coglie l'occasione di un punto stampa con il Cancelliere tedesco Merz per 'bacchettare' in...

