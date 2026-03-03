Trump non si sbilancia su tempi e obiettivi della guerra in Iran | Durerà quanto necessario

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che non si sbilancerà sui tempi e sugli obiettivi della possibile azione in Iran, affermando che la durata dipenderà dalle circostanze. Durante un intervento pubblico, ha spiegato che il suo approccio oscilla tra due scenari: la caduta degli ayatollah e l’adozione di un modello simile a quello del Venezuela. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani o sulle tempistiche.

DALLA NOSTRA INVIATA WACO (TEXAS) - «Qualunque sia la tempistica, è Ok, qualunque cosa sia necessaria», ha detto il presidente Trump, tornato alla Casa Bianca, nella sua prima apparizione pubblica dopo gli attacchi. In un anno Trump, che aveva fatto campagna elettorale contro le guerre, ha attaccato sette Paesi: più di qualunque altro presidente in epoca moderna. Tre di queste nazioni (Iran, Nigeria e Venezuela) non erano mai state prese di mira da attacchi americani. E il presidente ha dichiarato ieri che gli Stati Uniti continueranno a bombardare l’Iran finché sarà necessario. «Sin dall’inizio abbiamo previsto quattro o cinque settimane, ma abbiamo la capacità di andare avanti più a lungo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

