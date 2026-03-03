Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che, nel prossimo futuro, sarà evidente chi esercita il controllo sull’Iran. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a una emittente televisiva, senza fornire dettagli aggiuntivi o specificare chi possa essere coinvolto in questa situazione. La frase è stata pronunciata in risposta a una domanda sull’attuale scenario politico nella regione.

Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato, rispondendo a una domanda dell’emittente NewsNation, che “molto presto” sarà chiaro chi controlla l’Iran. “Lo saprete molto presto”, ha detto il capo della Casa Bianca, senza fornire ulteriori dettagli. Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha dichiarato di non essere preoccupato per possibili attacchi contro installazioni statunitensi o contro il territorio americano nel contesto del conflitto con l’Iran. “No, fa parte della guerra, piaccia o no, le cose stanno così”, ha risposto Trump a una domanda dell’emittente statunitense NewsNation. Due droni si sono abbattuti sull’ambasciata americana a Riad, in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Molto presto saprete chi controlla l’Iran”

Iran-Usa, Axios: “Trump si sta spazientendo, attacco molto presto”(Adnkronos) – L’amministrazione di Donald Trump sarebbe sempre più vicina a un conflitto su larga scala in Medio Oriente di quanto appaia...

Leggi anche: Colloqui Iran-Usa, forse molto presto

Trump attacchera L'Iran

Approfondimenti e contenuti su Trump Molto presto saprete chi...

Argomenti discussi: Guerra, 4° giorno. Usa Distrutti centri dei pasdaran. L'Iran colpisce ambasciata Usa a Riad e la base in Bahrein.

Colpita ambasciata Usa a Riad. Trump: Presto risponderemo(Adnkronos) - Un attacco è stato sferrato contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Raid, capitale dell'Arabia Saudita. L'attacco, avvenuto con due droni senza pilota, ha causato un piccolo incendio e d ... startupbusiness.it

Iran-Usa, Axios: Trump si sta spazientendo, attacco molto prestoSecondo quanto riferito da fonti ad Axios, non si tratterebbe di un’azione mirata come quella condotta in Venezuela, ma di una campagna massiccia e prolungata, potenzialmente congiunta con Israele ... adnkronos.com