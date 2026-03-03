Trump | Distrutte le risorse militari di Teheran A fuoco consolato Usa a Dubai

Un funzionario statunitense ha dichiarato che le risorse militari di Teheran sono state distrutte, mentre un incendio ha interessato il consolato statunitense a Dubai. La crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran si svolge in un contesto di tensione crescente che coinvolge il Levante, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale. Le azioni militari e gli incidenti si susseguono, accentuando la dimensione regionale del conflitto.