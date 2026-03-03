Trump | Distrutte le risorse militari di Teheran A fuoco consolato Usa a Dubai
Un funzionario statunitense ha dichiarato che le risorse militari di Teheran sono state distrutte, mentre un incendio ha interessato il consolato statunitense a Dubai. La crisi tra Stati Uniti, Israele e Iran si svolge in un contesto di tensione crescente che coinvolge il Levante, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale. Le azioni militari e gli incidenti si susseguono, accentuando la dimensione regionale del conflitto.
La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale, con ripercussioni militari, umanitarie ed economiche sempre più profonde. L’attacco israeliano con circa cento caccia e oltre 250 bombe contro il complesso istituzionale di Teheran – che ospita la Presidenza e il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale – segna uno dei momenti più gravi dell’escalation, mentre l’Agenzia internazionale per l’energia atomica conferma danni agli ingressi dell’impianto nucleare di Natanz, pur senza conseguenze radiologiche. La Mezzaluna Rossa iraniana parla di 787 morti dall’inizio delle operazioni, un bilancio che fotografa l’intensità dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
