Trump contro la Spagna | Stop ai commerci con loro non ci hanno dato le basi E critica Starmer | Non è mica Churchill

Durante una conferenza stampa con il cancelliere tedesco, l'ex presidente ha espresso dure critiche nei confronti della Spagna, affermando che non hanno fornito le basi necessarie e chiedendo di interrompere i commerci con loro. Ha anche rivolto parole di disapprovazione a Starmer, sottolineando che non si può paragonare a Churchill. La discussione si è concentrata sulla posizione di Madrid e Londra riguardo alla guerra in Iran.

Una rottura con la Spagna. Una critica abrasiva nei confronti del premier britannico. E una frase destinata a pesare sul futuro dell'Iran. Nel corso di una conferenza stampa, in occasione del suo incontro alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato Madrid, affermando di aver ordinato l'immediato stop ai commerci tra Usa e Spagna perché il governo spagnolo «ci ha negato l'uso delle sue basi» per l'attacco all'Iran. Nei primi giorni della guerra, ha detto Trump, «la Germania è stata ottima. Altri sono stati molti bravi. Il capo della Nato, Mark Rutte, penso sia fantastico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz in visita per la terza volta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Merz ha espresso il suo sostegno agli Stati Uniti nella guerra in Iran, ma ha sollecitato una rapida fine della guerra - facebook.com facebook

