Truffa del ’figlio da salvare’ due arresti

Da lanazione.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Campagnatico con l'accusa di aver tentato di truffare una donna di 65 anni fingendosi un avvocato e sostenendo di doverla aiutare per salvare il figlio. La vittima non ha ceduto alle richieste e ha evitato di cadere nella trappola. I sospetti sono stati portati in custodia.

CAMPAGNATICO Questa volta la vittima desiganta, una donna di 65 anni, non è caduta nella trappola del finto avvocato e gli aspiranti truffatori sono stati arrestati dai carabinieri. È accaduto sul territorio comunale di Campagnatico dove un ragazzo di 27 anni e un uomo di 35, del napoletano, sono stati arrestati per tentata truffa. La trama sempre la stessa "Suo figlio ha avuto un grave incidente", questa la frase che la donna si è sentita dire al telefono da uno dei due, che si è presentato come avvocato. E che per aiutare suo figlio ’inguaiato’ a seguito di un incidente doveva preprarae subito del denaro. Dall’altra parte del telefono, però, c’era una donna di 65 anni che aveva già letto e sentito del metodo utilizzato per mettere a segno questo tipo di raggiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

truffa del 8217figlio da salvare8217 due arresti
© Lanazione.it - Truffa del ’figlio da salvare’, due arresti

Truffa del finto incidente: anziana consegna gioielli e contanti per “salvare” il figlioEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...

La truffa va a monte, tre arresti: "Aiuto, nostro figlio sta male" ‘Spillano’ soldi a due anzianiHanno tentato di raggirare due ultranovantenni, fingendo di essere rimasti in panne con l’auto e di avere a bordo un bambino malato con immediata...

Fake HOA Cops Kidnapped My Teen Son — But They Had No Idea His Mom Was the District Attorney!

Video Fake HOA Cops Kidnapped My Teen Son — But They Had No Idea His Mom Was the District Attorney!

Contenuti e approfondimenti su Truffa del

Temi più discussi: La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro; Truffa del finto incidente, bottino di 40mila euro: incastrati da un tassista; Case fantasma per il Giubileo, migliaia di vittime a Roma: Le stanze non esistevano; Truffa del ’figlio da salvare’, due arresti.

truffa del truffa del figlio daTruffa del falso carabiniere da migliaia di euro euro ai danni di un'anziana. Arrestato un 25enneSua figlia ha ucciso una mamma e un bimbo, così avrebbe detto l'uomo, rintracciato in provincia di Napoli e fermato dalla polizia ... rainews.it

Truffa del finto incidente da 25mila euro a a un’anziana romana, arrestato 25enne napoletanoAveva sfruttato la leva della paura, inscenando il copione del finto incidente, per isolare una anziana donna tra le sue mura domestiche e sfilarle un bottino di 25mila euro in preziosi. La dinamica ... terzobinario.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.