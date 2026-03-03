Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri a Campagnatico con l'accusa di aver tentato di truffare una donna di 65 anni fingendosi un avvocato e sostenendo di doverla aiutare per salvare il figlio. La vittima non ha ceduto alle richieste e ha evitato di cadere nella trappola. I sospetti sono stati portati in custodia.

CAMPAGNATICO Questa volta la vittima desiganta, una donna di 65 anni, non è caduta nella trappola del finto avvocato e gli aspiranti truffatori sono stati arrestati dai carabinieri. È accaduto sul territorio comunale di Campagnatico dove un ragazzo di 27 anni e un uomo di 35, del napoletano, sono stati arrestati per tentata truffa. La trama sempre la stessa "Suo figlio ha avuto un grave incidente", questa la frase che la donna si è sentita dire al telefono da uno dei due, che si è presentato come avvocato. E che per aiutare suo figlio ’inguaiato’ a seguito di un incidente doveva preprarae subito del denaro. Dall’altra parte del telefono, però, c’era una donna di 65 anni che aveva già letto e sentito del metodo utilizzato per mettere a segno questo tipo di raggiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffa del ’figlio da salvare’, due arresti

Truffa del finto incidente: anziana consegna gioielli e contanti per “salvare” il figlioEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato...

La truffa va a monte, tre arresti: "Aiuto, nostro figlio sta male" ‘Spillano’ soldi a due anzianiHanno tentato di raggirare due ultranovantenni, fingendo di essere rimasti in panne con l’auto e di avere a bordo un bambino malato con immediata...

Fake HOA Cops Kidnapped My Teen Son — But They Had No Idea His Mom Was the District Attorney!

Contenuti e approfondimenti su Truffa del

Temi più discussi: La truffa del finto maresciallo continua a mietere vittime: nel Trevigiano una coppia perde 40mila euro; Truffa del finto incidente, bottino di 40mila euro: incastrati da un tassista; Case fantasma per il Giubileo, migliaia di vittime a Roma: Le stanze non esistevano; Truffa del ’figlio da salvare’, due arresti.

Truffa del falso carabiniere da migliaia di euro euro ai danni di un'anziana. Arrestato un 25enneSua figlia ha ucciso una mamma e un bimbo, così avrebbe detto l'uomo, rintracciato in provincia di Napoli e fermato dalla polizia ... rainews.it

Truffa del finto incidente da 25mila euro a a un’anziana romana, arrestato 25enne napoletanoAveva sfruttato la leva della paura, inscenando il copione del finto incidente, per isolare una anziana donna tra le sue mura domestiche e sfilarle un bottino di 25mila euro in preziosi. La dinamica ... terzobinario.it

Truffa del finto carabiniere nell’Agrigentino, anziana fa arrestare un uomo. - facebook.com facebook

Castelfranco Veneto, truffa del finto avvocato a una 86enne: arrestati in treno i due autori. I carabinieri sono riusciti anche a recuperare l'oro sottratto all'anziana e 23mila euro in contanti. x.com