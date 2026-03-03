Trovati in possesso di due coltelli con una lama di 13 centimetri | denunciati un 14enne e un 16enne

Lo scorso weekend a Senigallia, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di 14 anni e uno di 16 anni. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico con lame di circa 13 centimetri. Entrambi i minori sono stati denunciati per il possesso delle armi. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulle circostanze dell’intervento.

SENIGALLIA - Lo scorso weekend, i carabinieri di Senigallia hanno fermato due giovanissimi italiani, un 14enne e un 16enne residenti a Senigallia, trovandoli in possesso di due coltelli a serramanico con lame affilate e della lunghezza di 13 cm circa. In particolare, al momento del fermo uno dei.