Trinity Rodman si rialza dopo l'infortunio e scopre la reazione delle argentine | Le prenderei a pugni
Dopo aver subito un nuovo infortunio alla schiena, Trinity Rodman si è mostrata visibilmente arrabbiata con le giocatrici argentine. Le sue parole, captate dal microfono, esprimono chiaramente questa rabbia, con frasi come
Trinity Rodman dopo il nuovo infortunio alla schiena si è infuriata con le avversarie argentine. Il labiale parla chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Pogacar si rialza dal divano dopo 4 mesi e mezzo di riposo, c’è la Strade Bianche: “Spero di far bene”
L’amara reazione di Ghali dopo la cerimonia delle Olimpiadi: “Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo”Sono parole amare quelle di Ghali dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano Cortina.
Una raccolta di contenuti su Trinity Rodman
Shelton annuncia il fidanzamento con Trinity Rodman, figlia del mitico DennisBen Shelton non fa parlare di sé soltanto in campo. Il 22enne americano, numero 14 del mondo, protagonista di un ottimo avvio di 2025, ha infatti ufficializzato, attraverso i social, la sua nuova ... gazzetta.it
Trinity Rodman, chi è la figlia dell'ex stella dei Bulls, in missione per l'oro: il soccer Usa ai suoi piediGol all’esordio nel 3-0 allo Zambia, ad appena 17 minuti dal debutto olimpico. Una giocata da fuoriclasse diventata virale sul web di mezzo mondo. Assist per Sophia Smith dopo 10’ per il gol che ... ilmessaggero.it