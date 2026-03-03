Tre squadre italiane sono pronte a scendere in campo per le partite di andata delle fasi a eliminazione diretta delle competizioni europee. Le gare si svolgono a Trento, Milano e Piacenza, coinvolgendo club di diverse città che cercano di ottenere un vantaggio per le sfide di ritorno. Le partite rappresentano l’inizio di un percorso importante nelle competizioni continentali.

Tre club italiani scendono in campo per le gare di andata delle fasi a eliminazione diretta delle competizioni europee, con l’obiettivo di mettere subito in chiaro le loro intenzioni in una settimana decisiva. le sfide promettono spettacolo e competitività, valorizzando la tradizione italiana nel volley internazionale. l’incontro di andata è fissato alle 19:30 e vede confrontarsi Gas Sales Bluenergy Piacenza e Berlin Recycling Volleys. la formazione emiliana arriva all’appuntamento dopo aver superato nel Play Off Round i polacchi dello JSW Jastrzebski Wegiel. la squadra tedesca debutta in questa edizione della CEV Cup dopo aver chiuso al terzo posto in Pool C della CEV Champions League, la stessa pool che ha permesso all’Cucine Lube Civitanova di confrontarsi in passato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Trento, Milano e Piacenza in campo: programma delle gare di andata

