Trento cresce e sfiora i 120 mila abitanti E questi sono i nomi più diffusi

A fine dicembre 2025, Trento conta circa 119.600 abitanti, avvicinandosi ai 120 mila. La città registra un costante aumento della popolazione, con un incremento rispetto ai dati degli anni precedenti. La crescita della popolazione si riflette anche nella diffusione dei nomi più comuni tra i residenti. Questi numeri mostrano un trend di sviluppo demografico che interessa il capoluogo.

Trento continua a crescere e al 31 dicembre 2025 raggiunge quota 119.604 residenti, avvicinandosi sempre più alla soglia dei 120 mila abitanti. Un dato che va in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, dove negli ultimi 25 anni la popolazione è diminuita di quasi due milioni di persone. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trento sempre più popolosa e (un po') più giovaneSi avvicina ai 120mila abitanti. Cresce la fascia di popolazione tra i 15 e 44 anni. Gli ultracentenari sono 41 (per la maggior parte donne) ... rainews.it

