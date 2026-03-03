Trento | 119.604 abitanti giovani in aumento e 41 ultracentenari

A Trento, alla fine del 2025, la popolazione si attesta a 119.604 abitanti, con un aumento dei giovani e la presenza di 41 ultracentenari. La città si avvicina così alla soglia dei 120.000 residenti, segnando una crescita rispetto ai dati precedenti. La popolazione complessiva mostra un trend di incremento, anche grazie alla presenza di una fascia di anziani che supera i 100 anni.

Trento si avvicina pericolosamente alla soglia dei 120 mila abitanti, raggiungendo al 31 dicembre 2025 la cifra di 119.604 residenti. Questa crescita, pari a un aumento di 417 unità rispetto all'anno precedente, segna una controtendenza netta rispetto al calo demografico nazionale registrato negli ultimi venticinque anni. La città si conferma un polo attrattivo del Nord Italia, dove il numero dei giovani e degli stranieri è in ascesa, mentre l'età media si mantiene inferiore alla media italiana. Il dato più significativo riguarda la composizione demografica: le donne sono 61.066 contro i 58.538 uomini, e l'età media cittadina si attesta a 45,8 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

