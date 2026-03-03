Tre interventi di street art per il nuovo progetto di Hg80 e Tantemani

A Bergamo, tre opere di street art sono state realizzate nel quadro di un progetto chiamato APP! Arte Pubblica Partecipata, finanziato dalla Fondazione Comunità Bergamasca. Il progetto coinvolge le organizzazioni Hg80 Impresa Sociale e la Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo, con l’obiettivo di creare una nuova identità collettiva attraverso interventi artistici nello spazio pubblico.

Bergamo. APP! Arte Pubblica Partecipata per una nuova identità collettiva è un progetto finanziato dalla Fondazione Comunità Bergamasca i cui partner principali sono Hg80 Impresa Sociale e Cooperativa Sociale Patronato San Vincenzo. Il progetto nasce dall’eredità di Bergamo Capitale della Cultura 2023 con l’obiettivo di lavorare sul coinvolgimento diretto delle comunità locali nella progettazione e realizzazione delle opere street art per raggiungere – soprattutto – aree periferiche e marginali. “Il progetto lavora tra centro e aree periferiche – dichiara Davide Pansera, direttore creativo progetto Tantemani – in stretta relazione con i luoghi dove l’identità collettiva si costruisce ogni giorno e dove l’arte può diventare infrastruttura di relazione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

